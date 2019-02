PSG : Six joueurs absents pour la réception de Montpellier ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Mercredi soir à 21 heures, le Paris Saint-Germain accueille Montpellier en match en retard de la 17e journée.

Dans une bonne période, les hommes de Thomas Tuchel souhaiteront confirmer en l’emportant face à l’une des équipes bien classées en Ligue 1. Néanmoins, le technicien allemand devra composer sans de nombreux titulaires. Présent en conférence de presse ce mardi, il a effectivement confirmé les absences de Neymar, Cavani et Meunier, déjà forfaits à Manchester United la semaine dernière.

A ces trois absences devraient s’ajouter celles de Leandro Paredes (non qualifié), Thiago Silva et Juan Bernat, tous les trois titulaires à Saint-Etienne et avec qui Thomas Tuchel ne souhaite prendre aucun risque. Concernant l’attaquant français Kylian Mbappé, il est possible qu’il soit mis au repos. « Je dois d’abord en parler avec lui. En ce moment, il joue bien et marque. Ce n’est peut-être pas le moment de le reposer, on va voir » a confié Thomas Tuchel, encore (un peu) dans le flou.