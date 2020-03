PSG : Signature et prime XXL pour Meunier à Dortmund ?

Dans : PSG.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2020, Thomas Meunier ne devrait pas, à moins d’un improbable retournement de situation, prolonger son bail le liant à Paris.

Et pour cause, l’international belge a refusé une première offre, pas assez élevée financièrement, de la part de Leonardo au début de l’année 2020. Plus que jamais, Thomas Meunier se dirige donc vers un départ libre de tout contrat et selon toute vraisemblance, c’est le Borussia Dortmund qui va rafler la mise dans ce dossier. Dans la semaine, Daniel Riolo confirmait l’information en expliquant que « son contrat est fait à 90% avec le Borussia Dortmund pour l’année prochaine. Tous les éléments sont entre les mains des deux parties. Il est un peu fâché avec le PSG, car Tuchel l’a carré en début de saison ».

Collègue de Daniel Riolo sur RMC, Jérôme Rothen a visiblement des informations similaires puisque l’ancien joueur du PSG a indiqué que tout était bouclé pour Thomas Meunier à Dortmund. « Ce n'est pas quasi, mais il a signé à Dortmund. Moi je te donne l'information aussi par certitude, mais je n'irai pas plus loin, car cela ne va pas aller dans le sens de Meunier » a expliqué Jérôme Rothen, convaincu que tout est bouclé entre le Borussia Dortmund, victime du PSG en Ligue des Champions la semaine dernière, et le défenseur droit du Paris Saint-Germain. Une information massivement reprise par les médias allemands, lesquels indiquent ce week-end que c’est une prime à la signature comprise entre 7 et 8 ME qui pourrait être versée au joueur au moment de sa signature au Borussia Dortmund. Une belle manière de se consoler pour le Belge, qui souhaitait initialement prolonger son contrat en faveur du PSG. Mais visiblement pas à n’importe quelles conditions…