PSG : Riolo accuse salement Meunier, ça va loin

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Thomas Meunier n’a toujours pas prolongé et se dirige tout droit vers un départ pour zéro euro au mercato.

Il y a quelques semaines, le Paris Saint-Germain avait soumis une offre de prolongation à son international belge mais visiblement, celle-ci ne contentait pas pleinement Thomas Meunier financièrement. C’est donc vers un départ libre de tout contrat que se dirige l’ancien défenseur du FC Bruges, lequel pourrait bien rebondir au Borussia Dortmund. Une information confirmée par Daniel Riolo en personne, lequel a indiqué sur l’antenne de RMC que tout était quasiment bouclé pour le défenseur du PSG en Allemagne. Au passage, le polémiste de l’After Foot s’est payé Thomas Meunier, lequel a menti il y a trois semaines en expliquant qu’il n’était pas au courant de sa suspension en cas de carton jaune lors du match aller contre le BVB.

« Thomas Meunier n’a plus la tête au PSG ! Son contrat est fait à 90% avec le Borussia Dortmund pour l’année prochaine. Tous les éléments sont entre les mains des deux parties. Il est un peu fâché avec le PSG, car Tuchel l’a carré en début de saison. On est au mois de mars, il y a aucune prolongation sur la table. Thomas Meunier sait déjà que le PSG ne veut plus de lui. Il sait également que l’entraîneur n’est pas fan de lui. Il est donc logique qu’il cherche un club. Il l’a trouvé, c’est le Borussia Dortmund. Sa suspension après le jaune du match aller en Ligue des Champions ? Il le savait. C’est un bidon complet. On peut reprocher beaucoup de choses au PSG, mais il y a au moins une administration et il y a des gens qui vont voir les joueurs et c’est écrit dans le vestiaire, je vous l’assure à 100% » a indiqué Daniel Riolo, qui ne regrettera visiblement pas Thomas Meunier au PSG…