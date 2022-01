PSG : Si Mbappé prolonge, il démissionne !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi incertain, mais la possibilité que l'attaquant prolonge au Paris Saint-Germain pour une courte durée est dans l'air du temps.

C’est peu dire qu’à un mois du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid c’est surtout le dossier Kylian Mbappé qui focalise toutes les attentions. Ce qui semblait clair il y a encore deux semaines, à savoir que le champion du monde tricolore attendait que ce double choc de C1 soit passé pour prendre position, l’est d’un seul coup un peu moins. Car depuis quelques jours, une petite musique se fait entendre du côté du Parc des Princes, à savoir que finalement l’ancien monégasque pourrait accepter de prolonger pour deux ans à Paris avec la certitude de pouvoir partir dans un an, ce qui permettra au club de la capitale de ne pas voir partir Mbappé pour 0 euro, et au Qatar d’avoir toujours le trio Mbappé-Neymar-Messi au moment du Mondial en fin d’année. Cependant, cette perspective est impossible à envisager du côté de Madrid où on attend la star française depuis l’été dernier.

Mbappé signera au Real Madrid, il le jure

🗞️"Os ASEGURO que MBAPPÉ JUGARÁ en el REAL MADRID la PRÓXIMA TEMPORADA"



🚨La exclusiva mundial de @jpedrerol, en la PORTADA de @elchiringuitotv de hoy que presenta @FerminCanas en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/GUElsmgcqv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 19, 2022

On s’en souvient, en plein mercato estival 2021, Josep Pédrerol, le très puissant journaliste qui présente El Chringuito, avait annoncé que Kylian Mbappé allait rejoindre le Real Madrid, ayant visiblement eu des informations sur la demande faite par le joueur français au PSG. Seul problème, il n’a pas été tenu au courant du fait que Nasser Al-Khelaifi, sur ordre de l’Emir du Qatar, avait refusé cette demande, préférant prendre le risque de voir partir libre un joueur qu’il avait recruté pour 180 millions d’euros en 2017. Depuis Pédrerol dit et répète que Kylian Mbappé finira par signer chez les Merengue, Florentino Perez l’ayant visiblement convaincu que le deal était même déjà bouclé. Le journaliste a toutefois entendu cette rumeur d’une prolongation de la superstar française et forcément cela commence à sérieusement l’agacer, au point même de prendre un engagement brutal.

Dans la nuit de mardi à mercredi, le présentateur d’El Chiringuito a tapé du poing sur la table lorsque la possibilité de voir Kylian Mbappé prolonger au Paris Saint-Germain jusqu’en 2024 a été évoquée. Et Josep Pédrerol a même pris un engagement radical. « Je vous assure que Mbappé jouera pour le Real Madrid la saison prochaine. Et si ce n’est pas le cas, alors je démissionne », a lancé le journaliste, totalement persuadé qu’il n’y a plus la moindre négociation entre le clan Mbappé et les dirigeants du PSG concernant le contrat qui s’achèvera en juin prochain. Dans cette même émission, José Alvarez Haya, autre journaliste proche de la Maison Blanche a lui précisé que le joueur n'avait rien répondu à l'offre de prolongation du Paris Saint-Germain, ce qui inquiète Nasser Al-Khelaifi.