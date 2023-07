Paolo Maldini et le PSG, c'est fini avant de commencer

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ces derniers jours, la presse italienne associe avec de plus en plus d’insistance le nom de Paolo Maldini au PSG, où l’ancien homme fort de l’AC Milan pourrait succéder à Luis Campos dans un rôle de directeur sportif.

En fin de saison dernière, le bateau a sérieusement tangué pour Luis Campos, dont la position a été fragilisée en raison des mauvais résultats de Christophe Galtier à la tête de l’équipe. L’ancien entraîneur de Lille et de Nice était le choix de Luis Campos pour prendre la succession de Mauricio Pochettino et logiquement, l’état-major du Paris Saint-Germain s’est posé la question sur le possible renvoi du coordinateur sportif en même temps que l’entraîneur.

Paolo Maldini au PSG, une fausse rumeur

Proche de la famille de Kylian Mbappé, Luis Campos a finalement été conservé et ses pouvoirs ont même été renforcés. A priori, l’ex-directeur sportif de Lille et de Monaco est à ce jour le principal décisionnaire du mercato parisien, ce qui n’était pas totalement le cas la saison passée en raison des luttes d’influences au sein de l’écosystème PSG. Alors que la légitimité de Luis Campos au sein du club parisien a été remise en cause, le nom de Paolo Maldini a émergé pour lui succéder.

Understand it’s not true PSG have made Paolo Maldini an offer to work at the club.❌ pic.twitter.com/7YyNxVoWl9 — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 25, 2023

A en croire la presse italienne, l’ex directeur sportif de l’AC Milan était même en contacts avec les dirigeants du Paris Saint-Germain pour débarquer dans les prochains mois. Une information fermement démentie par le journaliste Ben Jacobs, pour qui il n’y a pas le moindre contact entre l’ancien défenseur de l’AC Milan et le champion de France en titre.

Le Qatar n'a pas contacté Maldini pour succéder à Campos

Le journaliste anglais de CBS indique que le club de la capitale n’a jamais contacté Paolo Maldini pour succéder à Luis Campos et qu’il ne s’agit donc pas d’une piste chaude à ce jour. Une nouvelle rassurante pour l’actuel coordinateur sportif du PSG, dont les choix durant ce mercato estival sont plutôt validés par les supporters et les observateurs pour l’instant. Le Portugais sait toutefois qu’il sera jugé sur sa capacité à faire venir (ou non) deux stars en attaque pour conclure l’été, les deux priorités se nommant Harry Kane et Bernardo Silva. Deux joueurs très difficiles à faire venir et pour qui les négociations s’éternisent.