Mbappé : L’offre du PSG qui fait trembler le Real !

Par Guillaume Conte

Le PSG fait le forcing pour essayer de conserver Kylian Mbappé encore quelques années. Et toute l'Espagne se met à douter.

Dans la dernière ligne droite de son contrat, Kylian Mbappé assure qu’il est totalement concentré sur le terrain et les matchs avec le Paris SG. L’attaquant français a la force mentale pour cela, et ne compte pas se laisser perturber par toutes les discussions autour de sa situation. Entre toutes les parties, il est convenu qu’aucune communication ne sera faite avant et pendant la confrontation face au Real Madrid en Ligue des Champions. Mais cela n’empêche pas le PSG, qui a toujours le joueur sous ses ordres, d’avancer ses pions. Et une information venue d’Espagne vient semer le trouble. En effet, Josep Pedrerol, journaliste particulièrement populaire pour ses apparitions dans l’émission El Chiringuito, a fait savoir que la signature de Mbappé au Real Madrid en fin de saison n’était pas si évidente que cela. La dernière offre du PSG a en tout cas ses partisans.

L'entourage de Mbappé penche pour le PSG !

📰 "El REAL MADRID está CONVENCIDO del 'SÍ' de MBAPPÉ"



🚨 La EXCLUSIVA de @jpedrerol, en la PORTADA de @elchiringuitotv. pic.twitter.com/XIPaHFjBSa — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 3, 2022

« Le PSG a décidé de proposer un contrat de deux ans, avec un énorme salaire sur lequel le Real Madrid n’a aucune chance de s’aligner. Et il y a, dans le clan de Mbappé, des gens qui essayent de le convaincre de rester à Paris », a lancé le journaliste espagnol, qui estime que le PSG fait tout pour inverser la tendance. Car dans le même temps, le Real se veut très tranquille, ne sollicite pas plus que ça Mbappé et ses proches, et prépare une offre capable de plaire à l’attaquant du Paris SG. Florentino Pérez sait parfaitement qu’il a les cartes en mains, car Mbappé ne fait pas de son avenir une question d’argent, et heureusement pour le Real Madrid.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Le club espagnol est donc persuadé d’avoir toujours les faveurs d’un joueur qui rêve de fouler la pelouse du Bernabeu avec le maillot merengue sur les épaules. Toutefois, le suspense risque de durer jusqu’au bout puisque, comme avec David Alaba l'an dernier, si l’accord est trouvé de longue date, rien ne devrait être officialisé avant la fin de la saison. A moins, et toute l’Espagne l’espère, que le Real Madrid élimine le PSG en Ligue des Champions dès le mois de mars. Dès lors, ce résultat pourrait autoriser Kylian Mbappé à prendre la parole pour annoncer son départ, estimant avoir plus de chances de gagner la C1 avec la formation de Karim Benzema.