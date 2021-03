PSG : Seul Neymar peut faire tomber le Bayern

Dans : PSG.

Tirage au sort compliqué pour le PSG, qui retrouvera le Bayern Munich dès les quarts de finale de la Ligue des Champions.

La revanche de la finale de la saison dernière, remportée par un Bayern Munich qui avait su se montrer supérieur dans beaucoup de domaines. Cette fois-ci, sur deux matchs, il faudra arriver à faire mal à la formation allemande, et pour cela, Jérôme Rothen mise beaucoup sur Neymar. L’ancien joueur du PSG, consultant pour RMC à l’occasion de ce ce tirage au sort, ne voit que le Brésilien pour faire déjouer la machine du Bayern Munich au mois d’avril.

« Cela va être très difficile, ce n’est pas un bon tirage. Il faudra un grand Neymar pour être capable de faire la transition entre le milieu de terrain et l’attaque. Le PSG aura plus que jamais besoin de Neymar. Il peut très bien jouer le contre face à une équipe qui aime beaucoup presser. Le PSG a la capacité de se sortir du pressing allemand, même si celui-ci est parfois impressionnant. Le PSG peut s’adapter tactiquement au jeu du Bayern, mais il faudra un Neymar, un Verratti et un Mbappé à 100 %. Après, c’est le pire tirage qui pouvait être envisagé, car le Bayern est impressionnant. Il n’était pas possible d’imaginer moins de réussite pour le PSG sur ce tirage », a pesté un Jérôme Rothen qui ne voit clairement pas le club de la capitale comme favori dans cette confrontation. Seul avantage, s’il parvient sortir le champion d’Europe en titre, le Paris SG sera alors gonflé à bloc pour la suite de son parcours.