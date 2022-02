PSG : Sergio Ramos viré, le rêve américain arrive !

Dans : PSG.

Par Nicolas Issner

L’aventure de Sergio Ramos au PSG tourne au cauchemar et son avenir dans la capitale française est plus que menacé. Sous contrat jusque juin 2023, le défenseur central espagnol continue d’attirer les convoitises, et l’une d’elles se nomme Los Angeles Galaxy.

Arrivé l’été dernier libre de tout contrat après seize années passées au Real Madrid, Sergio Ramos s’avère finalement être un véritable échec en terres parisiennes. Blessé pendant de nombreux mois au mollet droit, le défenseur de 35 ans, qui avait déjà raté la moitié de sa dernière saison au Real Madrid, n’a disputé que 5 bouts de match depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, dont seulement 2 rencontres dans leur intégralité. À côté de ses 671 matchs à Madrid, son ratio parisien fait tache. Absent contre son ancien club en huitièmes de finale aller, l’ancien capitaine merengue a aussi des chances de manquer le match retour. L’Espagnol a subi une rechute à l’entraînement début février sur son mollet, une « lésion de bas grade » comme l’a fait savoir le PSG. Une lésion qui commence à durer. L’international espagnol le plus capé de l’histoire (180 sélections) poursuit son traitement et sa réathlétisation. Il devrait reprendre la course en milieu de semaine.

Sergio Ramos, un exil aux USA ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

Son escale à Paris pourrait finalement ne durer que quelques mois. Selon les informations de Foot Mercato, un club de renom serait prêt à tenter le coup, les Los Angeles Galaxy. L’écurie qui évolue en MLS n’en est pas à son premier coup d’essai concernant le rapatriement de stars internationales. Zlatan Ibrahimovic, Steven Gerrard, Romain Alessandrini ou Chicharito avaient relevé le pari dans un passé pas si lointain. Le mercato aux États-Unis ouvrira ses portes entre le 7 juillet et le 4 août. Une prise de contact aurait déjà eu lieu entre le clan de Sergio Ramos et la franchise nord-américaine et forcément du côté du Paris Saint-Germain on regarde de près cette situation pour un joueur arrivé libre, mais qui n'est clairement qu'un intermittent du football.

Des rumeurs avaient rapidement circulé au cœur de l'hiver sur la capacité de Sergio Ramos de retrouver les moyens physiques de ses ambitions, mais sur le plan pratique, Mauricio Pochettino ne peut sérieusement pas compter sur le légendaire défenseur espagnol. Même si le PSG rêve de pouvoir faire jouer, au moins quelques minutes, l'ancienne légende du Real Madrid lors de la rencontre retour de Ligue des champions, l'entraîneur argentin ne prendra pas le risque d'aligner un joueur qui n'a pas 90 minutes dans les jambes. L'avenir du joueur est probablement plus de l'autre côté de l'Atlantique qu'en Europe, même si le patron de la Major League Soccer a récemment fait savoir à Neymar que son championnat n'était pas un club de vacances ou une maison de retraite. Sergio Ramos est prévenu.