PSG : Sergio Ramos prolongé, c'est la douche froide

En fin de contrat avec le PSG en juin, Sergio Ramos négocie avec le club de la capitale pour une prolongation de son contrat. Si Paris souhaite conserver le joueur espagnol, le défenseur qui fête ses 37 ans aujourd'hui n'est cependant pas si motivé qu'annoncé à l'idée de baisser son salaire pour rester.

Arrivé en juin 2021 au PSG, Sergio Ramos a mis du temps avant de s'imposer définitivement dans le club de la capitale. Avec les absences de Presnel Kimpembe ou de Marquinhos, c'est l'ancien capitaine du Real Madrid qui a pris le rôle de leader défensif de Paris cette saison. Malgré l'élimination parisienne en Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Sergio Ramos a été au niveau et est passé proche de sauver le PSG. Une double confrontation qui a probablement conforté l'idée de la direction parisienne d'offrir une prolongation au champion du monde. Si l'hypothèse séduit également le natif de Camas, ce dernier ne souhaite néanmoins pas vraiment baisser son salaire.

Ramos est catégorique avec le PSG et se laisse séduire par Al Nassr

Comme indiqué par le journal l'Équipe, Sergio Ramos est favorable à une prolongation de son contrat au PSG, mais l'ancien joueur du FC Séville est satisfait de son salaire actuel à Paris. Ramos touche 791 000 euros par mois, soit presque 10 millions d'euros sur une année. Reste à savoir si le PSG acceptera d'offrir un salaire aussi gros à un joueur proche de sa fin de carrière. L'Espagnol a également des propositions du côté de l'Arabie saoudite qui tente d'attirer de plus en plus de joueurs européens. Al Nassr qui a déjà recruté Cristiano Ronaldo, propose 30 millions d'euros à Sergio Ramos pour venir jouer avec son ancien coéquipier au Real Madrid. Financièrement, le PSG a peu de chances de rivaliser avec le club saoudien et va devoir trouver un autre moyen pour conserver le défenseur central. Son intention n'est clairement pas de rehausser le salaire du champion du monde 2010, mais bien de le baisser ou sinon de le laisser filer librement.