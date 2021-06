PSG : Sergio Ramos, le Qatar a un atout secret

Dans : PSG.

Libre de tout contrat, Sergio Ramos intéresse le Paris Saint-Germain dans l’optique de la saison prochaine.

A en croire les informations obtenues par le journal AS, le PSG a dégainé une proposition de contrat de deux ans à Sergio Ramos. De quoi faire réfléchir le défenseur espagnol, qui a refusé de prolonger au Real Madrid car les Merengue ne lui offraient qu’un an de contrat supplémentaire. Manchester City, Manchester United ou encore l’AS Roma sont également intéressés par le profil de Sergio Ramos, dont le charisme et le niveau restent très intéressants malgré ses 34 ans. Au cours d’un entretien avec le journal Marca, un joueur du Paris SG a publiquement évoqué une potentielle signature de Sergio Ramos dans la capitale française. Il s’agit de Pablo Sarabia, qui côtoie régulièrement l’ex-capitaine du Real Madrid en sélection.

Sélectionné par Luis Enrique pour l’Euro avec la Roja, le gaucher du Paris Saint-Germain a confié qu’il était prêt à jouer les entremetteurs entre le PSG et Sergio Ramos si cela pouvait aider. « Le président (ndlr : Nasser Al-Khelaïfi) ne m’a pas demandé le numéro de téléphone de Sergio Ramos. Nous verrons ce que Sergio va dire. Cela ne me dérangerait pas de donner son numéro à Paris, c’est un grand professionnel, une idole pour toute l’Espagne » a lancé Pablo Sarabia, toujours prêt à donner un coup de main. Voilà que Nasser Al-Khelaïfi appréciera, même si on imagine aisément que le président du PSG n’a pas besoin de Pablo Sarabia pour obtenir le numéro de téléphone de Sergio Ramos. Reste maintenant à voir comment les discussions évolueront et si le Paris SG raflera la mise dans ce dossier. Si tel était le cas, une concurrence énorme se disputerait alors entre Marquinhos, Presnel Kimpembe et le capitaine historique du Real Madrid en défense centrale au PSG.