PSG : Sergio Ramos, l'année 2021 est finie ?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le dossier Sergio Ramos suscite toujours autant de questions du côté du Paris Saint-Germain, l'idée d'un report à 2022 de ses débuts n'est plus saugrenue.

Toujours en phase de reprise du côté du Paris Saint-Germain, alors qu’il n’a pas joué une seconde depuis sa signature début juillet, Sergio Ramos ne sera pas de retour à l’entraînement collectif cette semaine, on évoque désormais l’après trêve internationale. Tandis que Le Parisien évoquait lundi la possibilité désormais envisagée par Doha d’une rupture de contrat avec le défenseur espagnol, qui n’a joué que sept matchs depuis le 1er janvier 2021, les doutes sont toujours là, car même s’il devait reprendre l’entraînement collectif d’ici la fin du mois de novembre, il est peu probable que Sergio Ramos sera vraiment compétitif avant la fin de l’année 2021. Interrogé par le quotidien francilien, Eric Bedouet, ancien préparateur physique de Bordeaux et de l’équipe de France, estime qu’il y a des règles difficiles à oublier, même pour un joueur aussi fort que Sergio Ramos. « En pleine saison, on part du principe qu’un joueur lambda qui s’arrête un mois a en général besoin du double pour retrouver son niveau d’avant la blessure. Là, on parle d’un joueur extraordinaire, au professionnalisme et au mental hors norme. Cela peut évidemment aller plus vite. Mais il faut quand même qu’il joue car, quoi qu’il arrive, il lui faudra du temps pour trouver ses marques avec ses partenaires et revenir au top », explique le spécialiste.

Sergio Ramos touché par sa situation au PSG

Le défenseur, arrivé libre du Real Madrid, trouve évidemment le temps long, car en signant au PSG il ne s'attendait pas à ce que son année galère continue aussi longtemps, l'idée suggérée par certains d'un choix fait sciemment par Sergio Ramos de venir à Paris pour finir tranquillement sa carrière avec un gros salaire étant totalement à oublier. « Si d’aucuns le disent affecté de cette entame contrariée, au centre d’entraînement, on loue son sens du professionnalisme et les efforts qu’il répète avec un cœur et un état d’esprit sans faille au quotidien », explique Stéphane Bianchi, qui suit au quotidien l'actualité du club de la capitale. Présent ce mardi en conférence de presse, à la veille du match du Paris Saint-Germain à Leipzig en Ligue des champions, Mauricio Pochettino aura probablement à répondre à une question sur le cas Sergio Ramos.