PSG : Sergio Ramos jure de ne plus arnaquer l'Emir

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Décevant et surtout souvent absent avec le PSG, Sergio Ramos n'a pas vécu une bonne saison sous ses nouvelles couleurs. Si certains supporters réclament déjà son départ, l'Espagnol ne se résigne pas à cette option et veut marquer l'histoire à Paris.

Il était l'une des belles prises du PSG l'été dernier. Défenseur et capitaine emblématique du Real Madrid, Sergio Ramos arrivait libre après que le club merengue n'ait pas reconduit son contrat. Avec son expérience, sa solidité et sa capacité à marquer de la tête, il promettait du rêve aux supporters parisiens. Mais, cette première saison hors de Madrid fut loin d'être satisfaisante pour lui. Régulièrement blessé, il n'a disputé que dix matches avec le PSG, dont neuf en L1, pour deux buts marqués. Il a surtout brillé par son absence en Ligue des champions, là où son expérience était la plus attendue, ne jouant pas la moindre minute de la saison dans la compétition.

Sergio Ramos compte briller la saison prochaine au PSG

Certains observateurs ainsi que des supporters lui en veulent et rêvent déjà de le voir quitter le PSG l'été prochain. Son salaire est pour eux injustifié au vu de son apport au club. Dommage pour eux, Sergio Ramos ne compte pas en rester là avec le PSG, comme il l'a indiqué dans une interview pour PSGTV. « Je n’ai passé que quelques heures sur le terrain avec le maillot du PSG, à mon meilleur niveau de forme. J’ai hâte de revenir sur le terrain et de montrer tout le football qu’il me reste la saison prochaine », a t-il clamé.

¡Somos campeones! Lo hemos merecido de principio a fin, feliz y orgulloso del equipo. Y muy contento por ganar mi primera #Ligue1 y el sexto título de liga de mi carrera. Gracias por vuestro apoyo. A celebrar y a por más, siempre a por más. #IciCestParis 🔴🔵 @PSG_espanol pic.twitter.com/En1I8TvjHG — Sergio Ramos (@SergioRamos) April 23, 2022

Mais pourquoi le défenseur déjà âgé de 36 ans serait-il meilleur avec un an de plus dans les jambes ? Le principal intéressé répond qu'il serait déjà plus intégré au club et à sa nouvelle ville. Il a indiqué avoir eu du mal à s'adapter à Paris avec sa famille. Mais, que les choses s'étaient améliorées avec l'aide de ses anciens équipiers madrilènes comme Keylor Navas. Reste que son mollet récalcitrant devra tenir sinon une nouvelle saison frustrante l'attend, lui comme les supporters et tout l'encadrement sportif du PSG où son recrutement a suscité bien des questions, et même des polémiques. Car du côté de Doha, l'Emir n'a guère apprécié de voir un joueur censé apporter de l'expérience en Ligue des champions...ne pas jouer un match de cette compétition, puisque contre Madrid il était dans les tribunes au Parc des Princes et à Santiago-Bernabeu. Au Qatar, on en veut même énormément à Leonardo, pour cette raison, estimant avoir été un peu arnaqué.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

Le directeur sportif brésilien avait en effet insisté pour faire venir Sergio Ramos au dernier mercato, estimant que ce dernier pouvait être un vrai plus sur le plan sportif, et qu'il collait avec l'aspect marketing mis en place du côté du Paris Saint-Germain. Un salaire XXL a été lâché, à savoir 6 millions d'euros net, et on n'ose pas le ramener à la minute jouée cette saison par le légendaire défenseur espagnol. Autrement dit, Sergio Ramos doit non seulement convaincre le PSG qu'il peut réellement être utile la saison prochaine, mais il sera également contraint de faire changer d'avis l'Emir du Qatar clairement refroidi par la copie 2021-2021 de l'ancien Madrilène. Après les paroles rassurantes, Doha veut des actes.