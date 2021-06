PSG : Sergio Ramos détourné de Paris ?

Dans : PSG.

Paris, Manchester United et City s’arrachent Sergio Ramos, libre de tout contrat après son départ du Real Madrid.

Un défenseur central de ce calibre, sans club, attire forcément les convoitises. Après 16 ans passés au Real Madrid, Sergio Ramos a annoncé son départ. Florentino Pérez n’a jamais voulu céder à l’exigence principale de l’international espagnol : une prolongation de deux ans. D’autres clubs sont prêts à lui offrir ce fameux contrat jusqu’à ses 37 ans. Selon ESPN, Manchester City voudrait proposer un bail jusqu’en 2023 au quadruple vainqueur de la Ligue des champions, avec une possible réévaluation en fonction de son niveau et de ses envies. Il aurait alors la possibilité de s’engager avec le New York City FC, un club affilié au City Football Group. Cette hypothèse pourrait séduire Sergio Ramos, à la recherche de garanties sur le long terme.

Le PSG hors course ?

Les deux clubs de Manchester se donnent les moyens de convaincre l’une des légendes du Real Madrid. Julien Laurens rappelait sur ESPN également dimanche que Manchester United avait impérativement besoin d’un défenseur central de haut niveau, au contraire du PSG qui a déjà Marquinhos et Kimpembe. Paris est aussi prêt à offrir deux belles années à Sergio Ramos. Mais ce dernier peut-il craindre la concurrence du brésilien et du français ? À moins que le PSG n’opte pour une défense à 3, avec Achraf Hakimi très à l’aise en piston droit ? Le suspense est total dans cet énorme dossier estival. D'autant que Mundo Deportivo assure ce lundi aussi que Sergio Ramos cherche déjà un appartement à Paris. Les clubs de Premier League doivent passer la seconde car Paris avance. Quoi qu'il arrive, la bataille s’annonce rude entre le PSG, Manchester United et City.