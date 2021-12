PSG : Sergio Ramos a pris son rouge, la L1 l’a baptisé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Remplaçant au coup d’envoi à Lorient, Sergio Ramos est entré en jeu à la pause. Le défenseur central gère son temps de jeu et ne peut donc pas encore enchainer les matchs. Et il n’a même pas pu faire une deuxième période complète. Averti à 10 minutes de la fin, le joueur du PSG a écopé d’un deuxième avertissement quelques minutes plus tard en raison d’une obstruction à l’ancienne sur Terem Moffi. Malgré les vives contestations de toute l’équipe, Sergio Ramos a écopé de son 27e carton rouge en carrière, mais surtout son premier en Ligue 1. Cela lui a valu d’être copieusement chambré sur les réseaux sociaux, lui qui est désormais baptisé à l’arbitrage français.

Sergio Ramos préfère sortir, il gère son temps de jeu. Reprise en douceur. #FCLPSG — Bertrand Latour (@LatourBertrand) December 22, 2021