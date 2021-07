PSG : Sergio Ramos à Paris, c’est bouclé jusqu'en 2023

Dans : PSG.

Sergio Ramos sera dans les prochains jours un joueur du PSG. L'accord est total entre la légende du Real Madrid et le club de la capitale, qui va lui faire signer un contrat de deux ans.

En fin de contrat officiellement depuis ce mercredi à 00h00, Sergio Ramos a fait les choses dans l’ordre. Le défenseur central a enlevé toute allusion, référence ou lien avec le Real Madrid de ses réseaux sociaux, confirmant bien évidemment qu’il avait tourné la page de sa grosse décennie à la Maison Blanche. Son avenir s’écrit désormais au PSG. RMC Sport annonce ainsi qu’un accord a été trouvé entre Paris et l’international espagnol pour un contrat de deux ans, et que si Sergio Ramos a donné son feu vert, c’est aussi qu’il avait refusé les propositions de deux clubs anglais, Manchester City et United probablement. Quelques heures plus tôt, le média espagnol Gol avait annoncé la présence de René Ramos, le frère et agent de Sergio, pour discuter des derniers détails de son futur contrat.

Tout semble donc en ordre pour la venue de l’expérimenté quadruple vainqueur de la Ligue des Champions, qui va donner une énorme ampleur au recrutement parisien, déjà prometteur. La visite médicale de l’ancien du Real Madrid devrait se produire dans les prochains jours, ce qui lui permettra d’être présent à peu près au moment de la reprise de l’entraînement à Paris. De quoi ravir les supporters parisiens, mais aussi Neymar, qui ne cachait plus ces derniers jours son admiration pour celui qui fut longtemps son adversaire lors des Clasico, avec parfois quelques moments chauds entre les deux hommes. A noter que RMC précise qu’une offre anglaise surpassait celle du PSG, et que le choix n’est donc pas uniquement expliqué par des critères financiers.