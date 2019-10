PSG : Sensible et timide, Neymar n'est qu'un gamin

Dans : PSG, Ligue 1.

Cet été, Neymar a perdu un grand ami au Paris Saint-Germain en la personne de Dani Alves, lequel a quitté la capitale française libre de tout contrat pour rejoindre Sao Paulo au Brésil. Les deux hommes, qui se côtoient toujours en sélection, ont évidemment gardé le contact. Et dans une interview accordée à SporTV, l’ancien défenseur droit du Paris Saint-Germain a justement évoqué Neymar. Un garçon qu’il invite à davantage s’exprimer dans les médias afin de ne pas laisser s’installer de fausses rumeurs à son sujet. D’autant que selon Dani Alves, Neymar est encore, sur certains aspects, un véritable enfant.

« Je donne toujours des conseils à Neymar. Je crois qu'il a une responsabilité envers beaucoup de gens et qu'il doit prendre position. Je lui ai dit qu'il devait prendre position, parce que Neymar est notre porte-drapeau. Il représente le joueur le plus important du Brésil et l'un des plus importants du football mondial. Parfois, pour ne pas provoquer certaines réactions, il se met en retrait. Malgré ce que les gens pensent, Neymar est un enfant. C'est une personne très sensible. Il est affecté par beaucoup de choses, et beaucoup de choses parfois injustes. Je l'encourage à prendre position parce que quand on dit des choses fausses sur vous, vous devez vous exprimer. Neymar est un joueur de la sélection brésilienne et les gens ne le respectent pas » a commenté Dani Alves, qui espère désormais que Neymar suivra ses conseils en prenant davantage la parole à l’avenir…