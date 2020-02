PSG : Sarri plutôt qu'Allegri pour remplacer Tuchel à Paris ?

Dans : PSG.

En cas de licenciement de Thomas Tuchel en fin de saison, beaucoup d’entraîneurs seront sûrement intéressés par le banc du Paris Saint-Germain. Après Massimiliano Allegri, le nom d’un autre coach italien est cité.

Ce n’est un secret pour personne, Thomas Tuchel joue beaucoup plus qu’un simple huitième de finale de la Ligue des Champions. Après le fiasco contre Manchester United la saison dernière, le Paris Saint-Germain ne lui pardonnera sans doute pas un autre échec dans son principal objectif. Autant dire qu’une nouvelle élimination à ce stade de la compétition lui serait fatale à la fin de la saison, et ce malgré sa prolongation jusqu’en 2021 l’été dernier. C’est pourquoi la défaite à Dortmund (2-1) à l’aller relance les rumeurs. On parle beaucoup de Massimiliano Allegri, toujours libre sur le marché des entraîneurs, et dont le profil plaît beaucoup au directeur sportif Leonardo.

Mais d’après l’ancien coach de la Juventus Turin, aucune discussion n’a été entamée. « Je n’ai aucun contact avec Leonardo, ni avec personne d’autre, a certifié Allegri au Figaro. Je profite encore tranquillement de mon année sabbatique. Je suis très fataliste. Peut-être qu’en juin il se passera quelque chose que je n’ai même pas imaginé. Alors je préfère ne pas y penser ! » Pas de quoi souffler pour Tuchel. Car selon le journaliste de La Gazzetta dello Sport Nicolo Schira, Maurizio Sarri pourrait également devenir une piste du PSG s’il venait à quitter la Vieille Dame cet été. Une rumeur qui confirme la préférence de Leonardo pour un profil italien.