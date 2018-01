PSG : Sarkozy conseille à Emery de ne pas faire cette grosse erreur

Dans : PSG, Ligue 1.

Peu à son avantage depuis la défaite du PSG à Munich, Daniel Alves ne parvient pas à remonter la pente. Le latéral brésilien avait demandé à son entraineur de pouvoir enchainer les matchs, ce qu’il a pu faire, sans que cela ne s’arrange. En difficulté face à Lyon, il a perdu ses nerfs avec ce tête à tête à l’encontre de l’arbitre et ce carton rouge que, même après les faits, il n’a pas voulu accepter. En attendant, Thomas Meunier va profiter de sa suspension qui pourrait être longue pour engranger du temps de jeu, et ce n’est pas pour déplaire à l’un des suiveurs les plus connus du club de la capitale, Nicolas Sarkozy.

« Dans les latéraux, il y a un garçon qui s'appelle Meunier et qui sera, de mon point de vue, l'un des meilleurs latéraux au monde dans les années à venir », a prévenu l’ancien Président de la République sur la Chaine L’Equipe. Reste à savoir si le Belge aura la patience d'attendre que la place se libère, lui qui était arrivé comme doublure et avait ensuite progressivement doubler Serge Aurier. A moins d’une surprise, ce sera plus difficile à réaliser avec Daniel Alves, ce dont Paris pourrait se mordre les doigts sur le long terme si l'ancien de Bruges venait à changer d'air l'été prochain.