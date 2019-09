PSG : Sans jouer, Neymar et Mbappé ont donné la pêche aux supporters

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Officiellement, après la gronde appuyée et les banderoles lors du match face à Strasbourg de samedi, la guerre contre Neymar est terminée.

Les supporters parisiens ont prôné « l’indifférence » envers le joueur brésilien qui a affiché son désir de partir du PSG cet été, sans réussite. Les fans du PSG ont décidé de se concentrer sur le soutien de leur équipe, et cela a fonctionné contre le Real Madrid, où le Parc des Princes était bouillant. Et dans les tribunes, Kylian Mbappé et Neymar ont apprécié le spectacle et étaient vraiment à fond dans le match.

Les plans réguliers sur les loges ont ainsi permis de voir les deux attaquants côte à côte en train de soutenir leur équipe, de se lever pour chaque but et d'applaudir les beaux gestes. Le champion du monde s’est même permis de partir en fou rire en voyant le dernier but, avec une improbable passe décisive de Bernat, l’arrière gauche, pour Meunier, l’arrière droit, dans la surface. En tout cas, ces images ont fait chaud au cœur des supporters parisiens, qui ont pu voir que Mbappé, Neymar, son père et même Pini Zahavi à côté d’eux, vivaient le match à fond et ne faisaient pas simplement acte de présence.