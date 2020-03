PSG : Sancho successeur de Neymar, son prix est terrifiant

Dans : PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain devra avoir les reins solides pour conserver à la fois Neymar et Kylian Mbappé. En cas de départ de l’une de ses stars, le PSG pourrait activer la piste Jadon Sancho.

Brillant avec le Borussia Dortmund, l’homme aux 17 buts et 18 passes décisives toutes compétitions confondues figure dans le viseur du Paris Saint-Germain, selon les informations communiquées par le Daily Mirror ce week-end. Dans son article dominical, le média indiquait qu’il faudrait toutefois payer un prix avoisinant les 115 ME pour s’octroyer les services de l’international anglais de 19 ans, par ailleurs pisté par des cadors anglais dont Chelsea et Manchester United. Un prix bien inférieur aux réelles exigences du Borussia Dortmund selon les dernières précisions de Bild…

Et pour cause, le média allemand explique de son côté que pour céder Jadon Sancho à qui voudrait le recruter cet été au mercato, le Borussia Dortmund attend en réalité une somme plus proche de 140 ME. Nul doute qu’en cas de départ de Neymar ou de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain aurait la possibilité de transmettre une telle offre. Mais à ce prix, le recrutement de Jadon Sancho ressemble plus à un très gros risque qu’à une belle affaire. D’autant qu’en raison de l’intérêt de Chelsea et de Manchester United, le Borussia Dortmund aura les moyens de faire grimper les enchères. Reste à savoir si le prix colossal de Jadon Sancho poussera le Paris Saint-Germain à lâcher l’affaire ou si malgré tout, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo continueront d’explorer cette piste très séduisante, il faut bien le dire en raison du potentiel incroyable du joueur mais également de sa polyvalence, lui qui peut jouer dans un rôle de meneur de jeu ou sur un côté. Avec la même efficacité…