PSG : Paris prêt à lâcher 115 ME pour Jadon Sancho ?

Dans : PSG.

Buteur ce week-end face à Fribourg, Jadon Sancho affiche des statistiques incroyables avec le Borussia Dortmund cette saison (16 buts et 16 passes décisives).

Des chiffres qui confirment le potentiel de l’international anglais, et qui font de lui l’un des joueurs les plus courtisés d’Europe dans l’optique du mercato estival. Du haut de ses 19 ans, l’attaquant du Borussia Dortmund a conquis tout le monde… y compris les dirigeants du Paris Saint-Germain. En effet, le Mirror affirme ce dimanche que le champion de France en titre est très intéressé par le recrutement du jeune anglais de 19 ans. Conscient de l’immense potentiel du joueur et de la concurrence XXL dans ce dossier, Paris ne serait d’ailleurs pas contre l’idée de signer un gros chèque à Dortmund dont le montant pourrait avoisiner les 115 ME.

Mais dans ce dossier, le Paris Saint-Germain aura très fort à faire pour rafler la mise. Car le natif de Londres est un joueur qui figure sur les tablettes des plus gros clubs anglais. Et pour cause, avec les nouvelles normes imposées par le Brexit, les écuries britanniques ont le besoin de compter sur des joueurs formés en Angleterre au sein de leur effectif. Dans cette optique, Jadon Sancho est un joueur très courtisé Outre-Manche. Ces derniers mois, le nom de la pépite du Borussia Dortmund a notamment été associé à Chelsea, mais également à Manchester United. En Espagne, Jadon Sancho est parfois annoncé dans le viseur du Real Madrid. Reste à voir si le Paris SG saura trouver les arguments auprès de la direction allemande mais surtout auprès du joueur pour boucler un transfert qui ferait évidemment des heureux à Paris. Mais qui semble difficilement imaginable si Kylian Mbappé et Neymar restent au Paris Saint-Germain…