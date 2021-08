Kylian Mbappé commence à agacer Madrid

Dans : PSG.

Face au choix de Kylian Mbappé de ne communiquer que rarement et uniquement via les réseaux sociaux l'agacement commence à monter du côté du Real Madrid où on constate que le club est à l'arrêt niveau mercato.

La possible embrouille interne générée par la publication la semaine passée d’une interview réalisée au mois de mai par Kylian Mbappé dans le magazine officiel du PSG avait mis en joie la presse madrilène. Du côté des Merengue on commençait à sentir le clash venir entre le joueur français et les dirigeants parisiens. Mais en l’espace de quelques messages sur Instagram, Mbappé a fait part de sa joie d’être à l’entraînement avec ses coéquipiers parisiens, l’attaquant affichant un « toujours le sourire ». Et cela n’a pas échappé à Marca, qui commence à envisager un échec pour Florentino Perez dans le dossier Mbappé. « Si Madrid espère que le PSG reconsidère sa position et finisse par négocier un transfert face au refus du joueur de prolonger, à Paris on ne montre pour l'instant aucun signe de faiblesse (...) Al -Khelaifi a pris les rênes de la négociation avec Mbappé pour une prolongation de contrat alors que Madrid attend toujours avant de bouger », explique le média proche du Real Madrid.

Et chez les supporters madrilènes, même si on est enthousiaste à l’idée que Kylian Mbappé signe avec la Casa Blanca, on commence également à s’agacer de l’attentisme du président de Madrid lors de ce mercato. « L’obsession de Florentino Perez de signer l’attaquant du PSG fragilise une équipe qui n’excite pas ses supporters (…) Il n’a pas dépensé un seul euro en recrutement depuis deux ans et survit seulement avec la vieille garde », balance Alexandre Alcazar, journaliste de Sport. Il est vrai que depuis quelques mois, le Real Madrid a enregistré les départs de Zinedine Zidane, Sergio Ramos et Raphaël Varane, sans qu’aucun nom clinquant ne rejoigne l’effectif de Carlo Ancelotti. Une politique qui a montré ses limites la saison passée avec zéro titre, et qui agace les supporters. Au point que certains souhaitent désormais que Kylian Mbappé sorte du silence et annonce son intention de rejoindre le Real Madrid tôt ou tard afin de ramener un peu d’optimisme.