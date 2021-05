PSG : Saison ratée ! Il accuse

Dans : PSG.

Pour Jonathan MacHardy, la saison du PSG est un échec, et ce peu importe le dénouement final concernant le titre de Ligue 1.

Ce dimanche, le PSG s'apprête à disputer l'ultime match de sa saison. Pour encore croire au titre, les Parisiens devront s'imposer contre Brest et espérer un faux pas du leader lillois à Angers. S'ils ne figurent pas en excellente posture pour conserver leur titre, Neymar et ses coéquipiers pourront se réconforter avec la Coupe de France, remportée face à Monaco en milieu de semaine. En Ligue des Champions, Paris a prouvé qu'il faisait partie des grands d'Europe, éliminant coup sur coup le Barça puis le Bayern avant de buter face au Manchester City de Pep Guardiola. Suffisant pour considérer la saison comme réussie ? Questionné par la presse, Mauricio Pochettino a refusé de parler d'échec en cas de deuxième place en Ligue 1. Une question qui soulève les débats. Sur le plateau de l'After Foot, Jonatan MacHardy a livré son opinion. Selon lui, titre ou pas, la saison du PSG est manquée.

Saison ratée pour le PSG

« La réponse est simple. À partir du moment où tu n'atteins pas l'objectif, et l'objectif principal du PSG est la victoire en LDC, à partir du moment où tu as été gavé, rassasié de titres, forcément la saison est un échec. C'est une saison où tu as perdu plus de huit fois, huit défaites en championnat. Tu as du renvoyer ton entraîneur, en trouver un autre. Une saison qui a été émaillée par différents conflits à droite à gauche. Forcément, cette saison sera à oublier. Très franchement, même si le LOSC trébuche et que Paris en profite pour gagner le titre, j'ai l'impression que ce titre sera anecdotique pour les supporters du PSG. La saison du PSG c'est un concentré de tout ce qu'on n'a pas aimé du côté de la dramaturgie et de l'extra-football depuis l'arrivée de QSI » a déclaré le journaliste. Malgré tout, si le PSG remporte le titre et réalise ainsi le doublé Coupe - Championnat, difficile de parler d'échec, malgré une élimination en demi-finale de Ligue des Champions face à Manchester City.