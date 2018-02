PSG : Roustan dévoile pourquoi Neymar a des haters en France

Dans : PSG, Ligue 1, OL, OM.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain l’été dernier, Neymar n’a pas été épargné par les critiques et les polémiques.

On a beaucoup parlé de son égoïsme après les histoires de penalty avec Edinson Cavani. Mais aussi de son côté provocateur qui agace de plus en plus ses adversaires. Du coup, l’attaquant brésilien n’a pas trop la cote dans l’Hexagone. Pour Didier Roustan, l’explication est simple, Neymar est victime de son talent, de sa personnalité et surtout de son énorme transfert au sein d’un club peu apprécié.

« Le problème, c’est que Neymar, il est trop fort pour la Ligue 1, a commenté le journaliste sur son blog L’Equipe. Il est dans la position d’un adulte qui joue avec des gosses. Neymar irrite, Neymar agace. il y a un truc culturel dans ce coin de la planète... C’est vrai que des fois il en fait un peu trop, et ça peut être chiant surtout pour ses partenaires. Parfois il peut vite la donner. D’un autre côté, c’est le mec qui a toutes les chances de te faire gagner. Et qui te fait gagner, donc tu l’acceptes. »

Neymar a rejoint les « méchants »

« Le problème de Neymar, c’est que son image est assimilée à l’argent avec ce transfert, a ajouté Roustan. Et il est dans l’équipe des méchants : le PSG. Je reconnais qu’il a ce côté canaille dans le sourire, le regard, il a un côté arrogant. Mais il y en a eu d’autres comme ça. Maradona, par exemple. C’est du rock ! On s’en fout. Est-ce qu’on doit lui couper la tête pour autant ? » Sa tête, non. Mais ses chevilles, certains défenseurs y ont sûrement pensé...