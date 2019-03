PSG : Ronaldo, arme secrète du Real Madrid pour s'offrir Neymar ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Depuis l'élimination du Paris Saint-Germain, mercredi face à Manchester United, laquelle est intervenue 24h après celle du Real Madrid, les dirigeants des Merengue se demandent si la venue de Neymar Jr au prochain mercato ne sera pas facilité par la nouvelle énorme désillusion du PSG sur la scène européenne. Et selon AS, Florentino Perez a toujours l'idée de faire venir la star brésilienne l'été prochain afin de booster la puissance offensive du Real Madrid, laquelle est réellement en panne depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus.

Et pour l'aider dans cette opération Neymar, le président du Real Madrid semble avoir le désir de s'appuyer sur Ronaldo, le vrai, qui est en plus le patron du club de Valladolid, adversaire ce dimanche soir du Real Madrid. Selon le quotidien sportif, le repas prévu entre Florentino Perez et l'ancien joueur madrilène avant la rencontre pourrait permettre aux deux dirigeants d'évoquer ce dossier, Ronaldo semblant avoir une excellent relation avec la star du Paris SG comme on l'a récemment constaté. En effet, il y a une semaine jour pour jour, Neymar a reçu au Brésil la visite de Ronaldo et l'a chaudement remercié via les réseaux sociaux. De là à voir Il Fenomeno se mouiller dans un éventuel transfert de Neymar Jr du Paris Saint-Germain il n'y a qu'un pas que AS a déjà franchi.