PSG : Leonardo a une piste à Rennes, ce n’est pas Camavinga

A quelques mois de l’ouverture du mercato, le Stade Rennais revient dans de nombreuses discussions, notamment en raison de l’intérêt des cadors européens dont le PSG pour Eduardo Camavinga.

Mais l’international espoirs français, qui figure également sur les tablettes du Borussia Dortmund ou encore du Real Madrid, n’est pas le seul joueur très apprécié par Leonardo en Bretagne. Et pour cause, le journal L'Equipe indique en ce début de semaine l’intérêt très sérieux du Paris Saint-Germain pour Hamari Traoré, lequel réalise une saison pleine au Stade Rennais avec 37 apparitions toutes compétitions confondues et un rôle de titulaire indiscutable au sein de l’équipe de Julien Stéphan. Le PSG, qui a de grandes chances de perdre Thomas Meunier (libre) à l’issue de la saison, s’est ainsi renseigné sur la situation d’Hamari Traoré.

Il faut dire qu’au-delà d’être un joueur très fiable en Ligue 1, le natif de Bamako est dans une situation contractuelle plutôt favorable pour le Paris Saint-Germain puisque son bail avec le Stade Rennais expirera en juin 2021, ce qui ne contribue évidemment pas à faire augmenter sa valeur marchande malgré ses bonnes prestations en Ligue 1. Reste maintenant à voir si cette piste se confirmera et si le Paris Saint-Germain fera de l’ancien défenseur de Reims sa priorité, ou si le Rennais de 28 ans n’est qu’une cible parmi tant d’autres pour le PSG à ce poste de latéral droit. Dans un tout autre registre, que ce soit au niveau de l’âge et du prix, le nom d’Achraf Hakimi, prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund depuis deux ans, a également été associé à Paris ces derniers jours.