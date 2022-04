PSG : Riolo invite Neymar pour une soirée foot et poker

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Il y a quelques semaines, Daniel Riolo avait lancé de graves accusations à l’encontre de Neymar.

« Il ne s’entraine quasiment plus. Neymar arrive limite alcoolisé à l’entraînement. Il va au règlement de compte avec le club. Il est en rupture totale » avait lancé Daniel Riolo au sujet du n°10 du PSG. Les propos de Daniel Riolo à l’encontre de Neymar ont fait du bruit en France mais aussi au Brésil et en Espagne, deux pays dans lesquels la star du Paris Saint-Germain est très médiatisée. Auteur d’un bon match dimanche soir contre Lorient avec deux buts à la clé, Neymar a répondu avec ironie à Daniel Riolo. « J'étais "ivre", c'est pour ça que c'est passé… comme ils disent ici » a lancé Neymar sur Instagram en commentaire à l’un de ses deux buts inscrits contre les Merlus. La passe d’armes aurait pu se poursuivre longtemps entre Neymar et Daniel Riolo.

Riolo invite Neymar sur RMC

@neymarjr m’a envoyé un message parait il. J’en ai un pour lui moi aussi : Oi Ney,

Gostava de te convidar para o melhor programa de futebol de França. Falar jogo, futebol, seria bom, né? Ou falar poker, também!

Liga quando quiser. @AfterRMC @AfterFoot_Revue @nicolas_vilas — Daniel Riolo (@DanielRiolo) April 5, 2022

Mais sur son compte Twitter, le journaliste de RMC a mis fin aux polémiques… en invitant Neymar dans son émission. « @neymarjr m’a envoyé un message parait il. J’en ai un pour lui moi aussi » a publié Daniel Riolo en Français avant de poursuivre dans la langue natale de Neymar, en Brésilien. Un message dont la traduction est la suivante. « Salut Ney, je t’invite dans la meilleure émission de football en France pour parler de jeu, de football… Ce serait bien non ? De poker aussi ! Appelle quand tu veux » a lancé Daniel Riolo, sans doute un brin ironique mais qui aimerait évidemment pouvoir discuter avec Neymar dans l’After Foot. On doute cependant que l’international auriverde, qui n’a quasiment jamais accordé d’interview ou d’entretiens à des médias français depuis son arrivée au PSG, appelle le standard de RMC pour dialoguer avec Daniel Riolo. Surtout quand ce dernier lâche devant ses auditeurs que le Brésilien arrive à moitié bourré à l'entrainement.