PSG : Riolo atomise les « starlettes » Mbappé et Neymar

Mardi soir, le Paris Saint-Germain n’a pas livré un grand match sur la pelouse du Parc des Princes face à Manchester United en Ligue des Champions.

Sans idées, Thomas Tuchel n’a pas trouvé les solutions pour venir à bout de Manchester United. Et sur cette rencontre, l’entraîneur allemand n’a pas pu s’en remettre au talent individuel de Neymar ou de Kylian Mbappé, les deux stars du Paris SG ayant totalement manqué leur match. Inoffensifs, les deux attaquants parisiens n’ont clairement pas été à la hauteur de leur standing mardi soir au Parc des Princes. Sur son blog, Daniel Riolo n’a pas manqué de le souligner, en persistant par ailleurs sur le fait que Kylian Mbappé n'est pas un joueur capable d’évoluer tout seul à la pointe de l’attaque.

« Face à Manchester United, ça doit passer tous les jours. Sauf que Tuchel ne maîtrise plus rien dans ce club. C’est pas nouveau, mais ça se voit chaque jour un peu plus. Sa tactique avec trois 6 et pas de 9 est insupportable. Mais il n’est pas le seul responsable. Les joueurs doivent aussi se regarder dans une glace et assumer. Neymar et Mbappé, les deux "starlettes" font n’importe quoi. 10 touches avant de lâcher un ballon, aucun investissement collectif, le bilan est déplorable. La stat indiquant que Mbappé n’a couru que 7,5 km alors que Rashford en faisait 3 de plus est révélatrice de l’implication générale dans ce match » a publié le consultant de RMC, totalement désabusé devant la prestation du Paris Saint-Germain et de ses deux stars offensives. Dans cinq jours, il est clair que le PSG devra afficher un tout autre visage à Istanbul afin de glaner ses premiers points dans cette campagne 2020-2021 de Ligue des Champions…