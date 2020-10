PSG : Mbappé faible contre les forts, la critique ultime

Dans : PSG.

Excellent face à Nîmes vendredi soir, Kylian Mbappé a traversé le match contre Manchester United comme un fantôme, mercredi au Parc des Princes.

Titularisé à la pointe de l’attaque parisienne, l’international français a peiné à exister face à Victor Lindelöf et à l’athlétique Axel Tuanzebe. En manque de confiance sur la scène européenne, Kylian Mbappé vient d’enchainer six matchs de Ligue des Champions sans parvenir à trouver le chemin des filets. Un constat inquiétant qui soulève un certain nombre de questions. Dans son édition du jour, Le Parisien craint notamment que Kylian Mbappé soit du genre à rétrécir au lavage, à savoir se dégonfler devant des adversaires aussi coriaces que le Paris SG sur le papier, comme c’était le cas de Manchester United mercredi soir.

« Kylian Mbappé s’affaiblit contre les forts. Il revenait toutefois de blessure pendant le Final 8 et sort de cinq rencontres d’affilée disputées dans la foulée de son infection par le Covid. Mais avec la Ligue des champions qui revient dès la semaine prochaine à Istanbul, le très pressé Mbappé aura au moins l’occasion de mettre rapidement un terme à son inhabituel mutisme » note le quotidien francilien, qui redoute sérieusement une baisse de régime de Kylian Mbappé en Ligue des Champions. Car Mauro Icardi étant dépendant du collectif et Angel Di Maria étant cruellement en manque de rythme en raison de sa suspension en Ligue 1, l’animation offensive du Paris Saint-Germain dépend en grande partie de Kylian Mbappé. Neymar est évidemment l’autre acteur du jeu offensif francilien. Mais à l’instar de Mbappé, le Brésilien va devoir simplifier son jeu s’il veut avoir une influence positive sur l’attaque du Paris SG à Istanbul dans moins d’une semaine.