PSG : Le Dr Zidane refuse d'aider le malade Paris SG

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Liga.

Cela fait des années que le Paris Saint-Germain tente de franchir un cap en Ligue des Champions. Mais rien n’y fait, le club francilien fait face à un blocage psychologique qui l’empêche d’aller au-delà des quarts de finale, voire même des huitièmes de finale ces deux dernières saisons. Alors, c’est quoi le problème de ce Paris SG malade en Europe ? Difficile à dire pour Zinedine Zidane, adversaire du champion de France ce mercredi soir et qui connaît lui tous les secrets pour briller en Ligue des Champions aussi bien en tant que joueur qu’en tant qu’entraîneur.

« Ce qui manque à Paris en C1 ? Je ne suis pas un bon conseil. Il faut être à l’intérieur pour savoir, je ne le sais pas... Mais c’est un grand club qui progresse. C’est une équipe qui peut gagner chaque saison la C1. On attend beaucoup de ces deux équipes, c’est le début de saison, on peut toujours faire mieux. On peut s’améliorer » a indiqué Zinedine Zidane, qui se garde bien de conseiller Paris avant la confrontation entre les deux équipes ce mercredi au Parc des Princes. Un match qui s’annonce équilibré et disputé, les deux effectifs semblants d’un niveau relativement similaire, du moins à cet instant de la saison.