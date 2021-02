PSG : Riolo a vu le Paris SG de Tuchel contre l’OM

Dans : PSG.

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé sans briller face à l’Olympique de Marseille sur la pelouse du Vélodrome (0-2).

A la surprise générale, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont terminé le Classico avec une possession de baille inférieure à l’OM. Globalement, le jeu déployé par les hommes de Mauricio Pochettino laisse grandement à désirer depuis quelques semaines et ce n’est pas la prestation livrée au Vélodrome qui va faire changer d’avis les supporters du Paris Saint-Germain. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a évoqué le manque de personnalité de l’équipe parisienne depuis quelques semaines, un constat qui s’est confirmé face à l’OM dimanche soir. Pour le polémiste de l’After Foot, le style de jeu du PSG n’a pas évolué du tout malgré le départ de Thomas Tuchel début janvier et la nomination de Mauricio Pochettino.

« Comment veut jouer le PSG ? Avoir le ballon, jouer en bloc bas, jouer en bloc haut ? A un moment, ils ont fait un pressing très haut mais finalement ils marquent sur des contre-attaques. Je ne sais pas, je ne comprends pas ce qu’ils veulent faire, il n’y a pas de maîtrise dans le jeu. Ils sont largement plus à l’aise quand ils sont bas et qu’ils jouent en contre-attaque, donc pourquoi presser si haut ? Pour l’instant, rien n’a changé par rapport au PSG de Tuchel, c’est exactement la même chose. Paris mène 2-0 et Neymar rentre à la place d’Icardi. Si tu mènes 2-0 et que ton style est offensif, tu fais rentrer Kean à la place d’Icardi et tu fais rentrer Neymar en plus. Cela me force à me demander quel est le style de jeu que veut Pochettino pour le Paris SG » s’est interrogé Daniel Riolo, dans le doute après les premières semaines de l’entraîneur argentin aux manettes, et alors que se profile un choc face au FC Barcelone en Ligue des Champions.