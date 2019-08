PSG : Riolo a la solution pour régler le cas Neymar

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Cela fait plusieurs jours que le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone négocient la venue de Neymar. Mais pour l’heure, on est bien loin d’un accord entre le champion d’Espagne et le champion de France. Pourtant, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont désormais accepté l’idée de récupérer un ou deux joueurs du Barça afin de faire baisser l’indemnité du transfert, même si le PSG exige toujours au minimum 100 ME. Un deal reste toutefois possible selon Daniel Riolo, lequel a estimé sur l’antenne de RMC qu’il était possible de trouver un accord en incluant Nelson Semedo et Philippe Coutinho.

« Le Barça, ils ne veulent faire qu’un échange de joueurs, et c’est un problème. La chance de le voir au Real se réduit de jour en jour. On va dire qu’il reste 5% parce que tout est possible dans le football. A 95% c’est le Barça et uniquement le Barça. Neymar est prêt à beaucoup de sacrifices pour y aller. Si au final le Barça réussit à mettre de l’argent, qu’au PSG ils prennent un ou deux joueurs, et qu’avec l’argent ils vont en chercher un troisième ailleurs, très franchement Paris s’en sortira bien. Surtout si Coutinho retrouve son niveau de Liverpool. Semedo ça peut les intéresser aussi » a indiqué le journaliste dans des propos rapportés par FootRadio. Reste que selon la presse espagnole, Barcelone n’a aucunement l’intention de céder Nelson Semedo. Au PSG de se montrer convaincant…