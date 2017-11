PSG : Riolo a cette fois vu une révolution au Paris Saint-Germain !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Daniel Riolo ne le masque pas, il a été emballé comme tout le monde ce mercredi soir par le Paris Saint-Germain et la victoire contre le Celtic. Pour le journaliste de RMC, il est évident que cette fois la sauce Emery a pris au PSG et ça c'est un vrai changement.

« Les joueurs bougent, changent de postes, prennent des risques, se mettent parfois en déséquilibre pour mieux attaquer ensuite. Le PSG s’est transformé en équipe moderne. Emery a imposé son style. Cette fois, c’est indéniable. 7/1, c’est un très gros score. Le PSG a atteint un record de buts. 7/1 ce n’est pas anodin en Ligue des champions, constate Daniel Riolo, qui donne toutefois rendez-vous dans deux semaines pour en savoir réellement plus sur les capacités du PSG. Paris doit maintenant aller à Munich. Là, ça sera un vrai test. Le deuxième de cette première partie de saison. On l’attend avec impatience. On a besoin d’avoir des confirmations. Les autres années en phase de groupe de LDC, ces gros tests n’ont pas été positifs. Il est temps d’avancer. »