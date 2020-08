PSG : Rico a une piste en Italie, Paris fait durer le suspense

Dans : PSG.

Prolongé de deux mois pour qu’il puisse être dans le groupe du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Sergio Rico ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir.

Sous contrat avec le club de la capitale jusqu’à la fin du mois d’août, le gardien de 26 ans est dans le flou par rapport à son avenir. En quête d’un portier capable de jouer le rôle de doublure derrière Keylor Navas, le PSG pourrait garder l’Espagnol la saison prochaine. Mais pour cela, le PSG devra sûrement lever l’option d'achat non-obligatoire de 10 millions d'euros inscrite dans le prêt de Rico. Un montant que Leonardo souhaite garder pour recruter un attaquant, un milieu ou un défenseur. Autant dire que Rico doit déjà regarder ailleurs. Et alors que son club du FC Séville n’envisage pas de lui refaire une place dans son effectif, la Lazio Rome fait partie de ses prétendants, d’après les informations d’Il Messaggero.

« La Lazio s’intéresse au gardien Sergio Rico. C’est un candidat au poste de doublure de Strakosha. Ses agents sont les mêmes que ceux de Luis Alberto et Jony, deux joueurs de la Lazio. Son contrat s’arrête dans un an. La Lazio va essayer », détaille le média italien. Une piste potentiellement crédible car Rico est une bonne doublure, que ce soit en termes de niveau ou d’état d'esprit. Autour des 10 ME, son recrutement peut être considéré comme une bonne affaire sur ce mercato estival, au sein d’un marché des gardiens toujours aussi spécial. C’est donc pour cette raison que le PSG n’a pas non plus fermé la porte de manière définitive à Rico. Tout devrait se décider à la fin du mois d’août, quand Paris aura fini son parcours en Ligue des Champions...