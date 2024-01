15 ME, le prix du remplaçant de Mukiele dévoilé

Dans : PSG.

Le PSG pourrait bien vivre une fin de mercato hivernal agitée. Nordi Mukiele est chaud à l'idée de filer au Bayern Munich et un remplaçant est ardemment recherché.

A Paris, les places sont chères et la concurrence toujours plus féroce. Luis Enrique a une idée bien précise de là où il veut aller avec son PSG. Certains joueurs doivent se contenter de quelques minutes. C'est le cas de Nordi Mukiele, qui ne se voit plus dans la capitale tant que l'Espagnol sera présent. Cela tombe bien pour lui, le Bayern Munich veut le récupérer. L'international français n'a pas mis longtemps pour se mettre d'accord avec les Bavarois et attend que la situation se décante entre les deux clubs. Problème, pour le moment, le PSG n'accepte pas les modalités bavaroises et veut inclure une option d'achat obligatoire dans le prêt de Mukiele. Selon Fabrizio Romano, une issue positive pourrait néanmoins être trouvée et donc forcer les champions de France à trouver un remplaçant à l'ancien de Leipzig.

Trippier, la surprise du mercato ?

D'après Bild Sport, Kieran Trippier est bien sur le départ de Newcastle. C'est aussi une cible du Bayern Munich en cas d'échec pour Mukiele. Mais si départ de Mukiele au Bayern il y avait, alors l'Anglais apparaitrait comme son remplaçant crédible... au PSG. Le média allemand rajoute que Newcastle demande 15 millions d'euros (au Bayern actuellement) pour le latéral de 33 ans. Un tarif largement dans les cordes parisiennes, même si le salaire demandé par le joueur (10 millions d'euros par an), posera problème. A noter que Trippier a déjà affronté le PSG cette saison en Ligue des champions sous les couleurs de Newcastle. Le ton était d'ailleurs monté au Parc des Princes avec Kylian Mbappé, avec lequel il faudra composer en cas d'arrivée dans la capitale. Mais on n'y est pas encore.