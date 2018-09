PSG : « Rêvons un peu moins grand », le mercato du PSG se fait détruire

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a beau être déjà seul en tête du classement de Ligue 1, le mercato du club de la capitale a toujours du mal à passer et les critiques continuent à pleuvoir sur les dirigeants. Ce lundi, c'est Stéphane Bitton qui a découpé en rondelles les choix faits durant l'été par Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique.

Et sur France Bleu Paris, le le journaliste proche du PSG y est allé de bon coeur. « Comme tous les supporters du PSG j’ai été un peu déçu du mercato. Le « Rêvons plus grand » est devenu « Rêvons un peu moins grand ». Bien sûr, il y a avait l’épée de Damoclès du fair-play financier, on ne peut pas avoir tous les ans Neymar et Mbappé. Mais j’ai trouvé qu’il y avait un manque de logique, de cohérence et de brillant dans le recrutement du PSG. Pourquoi Buffon alors qu’on a Areola ? Pourquoi Thilo Kehrer à 37ME qui a le profil des jeunes que le PSG souhaite garder ? Juan Bernat était en perdition au Bayern, Choupo-Moting était à Stoke City. Bizarre, quand on a Timothy Weah, Diaby voire Draxler. Il y avait moyen d’être plus malin. Ce mercato ne m’a pas rassuré. J’ai des doutes sur la Valeur Ajoutée Sportive pour une équipe qui a perdu Thiago Motta, Pastore et Lo Celso. Il faudra m’expliquer pourquoi ce dernier est devenu triquard en seulement deux semaines. Il reste Verratti qui est fragile, Lassana Diarra qui ne rajeunit pas, Et Rabiot qui joue toujours à « je t’aime moi non plus ». Tous les entraîneurs vous le diront : les matches se gagnent au milieu de terrain. Et c’est bien ça qui m’inquiète », prévient Stéphane Bitton, pas plus confiant que cela concernant la saison qui a pourtant bien débuté pour le Paris Saint-Germain.