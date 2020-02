PSG : Neymar provoqué en Espagne sur un sujet sensible

Dans : PSG.

Ces derniers jours, le fameux anniversaire de Neymar a fait couler énormément d’encre au sein du Paris Saint-Germain. Au grand dam de Thomas Tuchel…

À la base, l'international brésilien devait souffler sa vingt-huitième bougie en petit comité, et non pas en grande pompe, comme cela avait été le cas lors de ses deux premières années à Paris. Sauf qu’au final, l’attaquant de 28 ans a quand même fait une grosse fête avec plusieurs centaines d'invités au YOYO, en plein coeur du Palais de Tokyo, dans la nuit de dimanche à lundi. Soit trois jours avant le déplacement du PSG à Nantes en L1, qui a failli tourner au vinaigre en fin de partie malgré la victoire (2-1). Une rencontre lors de laquelle le Ney n’était pas présent. Pas à cause de sa fête d’anniversaire, mais parce qu’il est actuellement à l'infirmerie à cause d’une blessure aux côtes. Désormais, l’Auriverde va tâcher de se soigner au plus vite pour être au top de sa forme pour le retour de la Ligue des Champions… ou plutôt pour l'anniversaire de soeur ? Marca pose en tout cas cette question qui fâche.

« Neymar fêtera-t-il l'anniversaire de sa sœur ? C'est la grande question que tout le monde se pose avec Neymar chaque saison. Depuis 2015, le crack brésilien est absent lors des matchs qui ont coïncidé avec la célébration de l'anniversaire de sa sœur Rafaella, qui est née le 11 mars. À Barcelone, en 2014-15 et 2015-16, il était suspendu. Et de 2016 à 2019, il a toujours été blessé. De plus, une semaine avant la célébration familiale, le Ney avait pris l'habitude de se rendre aux carnavals à Rio de Janeiro, où il avait même dansé avec des béquilles. Alors la tradition se répétera-t-elle cette année ? », questionne le média espagnol. Sauf que tout pourrait bien capoter en 2020, puisque le 11 mars prochain, Neymar sera normalement au Parc des Princes pour le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre Dortmund. S’il devrait logiquement passer le début de la soirée sur la pelouse du PSG, Neymar pourrait ensuite finir la nuit aux côtés de sa soeur pour fêter la qualification de son équipe en C1 ? Les supporters parisiens n’espèrent que cela.