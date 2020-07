PSG : Révélation, un complot anti-Meunier dans le vestiaire

Dans : PSG.

Parti par la petite porte sans même chercher à défendre les couleurs de son club pour la fin de la Ligue des Champions, Thomas Meunier a préféré rejoindre la colonie belge du Borussia Dortmund.

Arrivé discrètement à Paris après l’Euro 2016, le latéral avait progressivement su s’imposer après l’échec Serge Aurier, et en dépit d’une hiérarchie assez floue à son poste. Thomas Tuchel ne semblait pas lui prodiguer une confiance aveugle, mais ses concurrents comme Colin Dagba et Thilo Kehrer étaient encore moins convaincants. Résultat, le PSG perd un titulaire pour ses derniers matchs de la saison, qui seront aussi les plus importants. Mais son départ n’est pas aussi surprenant que cela pour un ancien du poste dans la maison « Rouge et Bleu ». Jimmy Algérino estime en effet que rien n’a été fait pour retenir Meunier, qui n’était pas spécialement bien acclimaté à l’ambiance du club.

« C’est un peu dommage. Meunier avait quelque chose en plus. Mais ni le staff ni ses coéquipiers n’ont su créer un lien ou une osmose qui lui aurait permis d’être indiscutable dans l’équipe. Il n’était pas adoubé par le vestiaire, notamment par Thiago Silva et Marquinhos », a lancé dans Le Parisien l’ancien défenseur du PSG entre 1996 et 2001. Si en effet les cadres défensifs avaient du mal avec Meunier, l’aventure a pu sembler compliquée pour le Diable Rouge, qui a néanmoins tenté de clore son passage sur une bonne note, en souhaitant la victoire du PSG en Ligue des Champions cette saison. Si cela devait être le cas, nul doute que cela laisserai un goût d’inachevé dans l’esprit du latéral à plus de 100 matchs sous le maillot parisien.