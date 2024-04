Madrid ‍: Mbappé regrette de quitter le PSG ‍?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Plus personne ne semble réellement douter du départ de Kylian Mbappé au Real Madrid la saison prochaine. Mais certains se demandent si finalement l'attaquant parisien n'a pas des regrets.

Tandis que l'entourage de Kylian Mbappé et un journaliste qui suit attentivement le dossier s'écharpent concernant une supposée promesse que l'attaquant aurait faite en début de saison de prolonger son contrat, le départ du numéro 7 du PSG pour le Real Madrid paraît inéluctable. Même si Mbappé n'a rien officialisé, il a encore répété mardi, après la qualification face au Barça, qu'il n'avait changé d'avis depuis qu'il avait informé Nasser Al-Khelaifi de sa décision finale. Le buteur parisien n'a pas laissé la place au moindre doute, même si certains observateurs sont moins convaincus. C'est notamment le cas de Rolland Courbis qui, dans le mensuel Le Foot, avoue se poser des questions sur le désir toujours aussi fort que cela de Kylian Mbappé de partir du Paris Saint-Germain pour signer à Madrid.

Mbappé à l'heure des doutes ?

L'ancien entraîneur de l'OM, désormais consultant sur RMC, met les pieds dans le plat et fait part de ses doutes concernant de possibles regrets qu'aurait désormais Kylian Mbappé par rapport au choix qu'il a annoncé au président du PSG en janvier dernier. « J’ai été surpris et déçu de le voir annoncer son départ, parce que jusqu’à maintenant, j'avais toujours eu tout bon à son sujet. Notamment en étant un des seuls, il y a deux ans, à penser qu’il allait reste au PSG alors que tout le monde pensait qu’il n’allait pas prolonger. Aujourd’hui, il y a un truc qui m’échappe, et je me demande s’il est bien sûr de ne pas le regretter », confie Rolland Courbis, visiblement pas encore convaincu à 100% que le scénario annoncé pour la suite de la carrière du champion du monde 2018 est définitivement scellé. Bien évidemment, à ce stade de la saison, il est impensable que Kylian Mbappé puisse encore faire volte-face, la Ligue des champions empêchant clairement au club espagnol et au joueur français de communiquer sur ce sujet.

Les médias espagnols ne cessent de le répéter, Florentino Perez et le clan Mbappé se sont entendus pour qu'aucune annonce officielle n'intervienne avant que le PSG et le Real Madrid aient la certitude de se croiser en Ligue des champions. Compte tenu de la qualification des deux clubs pour les demi-finales de la C1, alors cette officialisation ne pourrait intervenir que début juin si les deux équipes vont en finale, une fois que la saison de Ligue 1 sera terminée. Il serait tout de même étonnant que Kylian Mbappé ne fasse pas des adieux officiels aux supporters parisiens lors du dernier match de la saison au Parc des Princes prévu le dimanche 12 mai contre le TFC. A moins qu'une fois de plus, il y ait un énorme rebondissement.