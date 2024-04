Le Barça calme sévèrement le PSG au mercato

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG ne chômera pas l'été prochain lors du mercato. Pas mal de profils sont courtisés, et le nom de Lamine Yamal revient ces derniers jours.

A Paris, on prépare doucement mais sûrement la prochaine intersaison. Les changements seront importants avec le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le PSG se cherche une nouvelle star pour porter son projet. Quelques noms ressortent déjà, dont celui de Lamine Yamal. A 16 ans, la pépite du Barça fait déjà l'unanimité en Europe. Mais les Catalans ne veulent absolument pas le perdre et ont fixé une clause libératoire le concernant à 1 milliard d'euros. De quoi se protéger d'offres potentielles, même si le PSG aimerait selon certains tenter sa chance, conscient que le Barça a besoin de liquidités. Cependant, les chances de voir Yamal au PSG la saison prochaine sont presque nulles.

Lamine Yamal, le PSG n'a aucune chance

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @lamineyamal

Selon les informations de AS, le jeune international espagnol est considéré comme intransférable par la direction du Barça. Le PSG le sait et n'insistera pas. L'agent du joueur, Jorge Mendes, était à Paris ces dernières heures pour une réunion assez importante. Mais aucune tractation n'a eu lieu concernant Lamine Yamal. Jorge Mendes a beaucoup d'autres joueurs dans ses rangs, comme Bernardo Silva ou encore Rafael Leao, qui intéressent aussi le club de la capitale. Egalement, pour Abdellah Boulma, l'agent portugais était là pour ficeler la prolongation de contrat de Warren Zaïre-Emery. Que les fans du Barça se rassurent donc, Lamine Yamal a encore de beaux jours devant lui en Catalogne. Les Blaugrana ne veulent pas entendre parler d'une vente, surtout au PSG, et comptent construire autour de lui. Cette saison avec le Barça, le natif de Esplugues de Llobregat a disputé 44 matchs toutes compétitions confondues pour 6 buts et 8 passes décisives délivrées.