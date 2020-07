PSG : Meunier va trop loin, Bouhafsi dégoupille !

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG au 30 juin, Thomas Meunier s’est officiellement engagé en faveur du Borussia Dortmund.

Mais ces derniers jours, l’idée d’un prêt de deux mois au PSG afin de jouer les finales de coupe et le Final 8 de la Ligue des Champions a germé. Seulement, le Borussia Dortmund réclame un prêt payant tandis que Thomas Meunier souhaite voir son salaire multiplié par deux sur cette période de deux mois afin d’accepter de revenir provisoirement à Paris. Une attitude tout simplement dégoûtante selon les mots de Mohamed Bouhafsi, lequel n’a pas pris de gants avec l’international belge au moment de commenter cette information sur les ondes de RMC.

« Pour jouer et finir son parcours au PSG en Ligue des Champions, Meunier demandait une augmentation de salaire. C’est choquant ! Il a dit à Leonardo : ‘Je veux bien rester au PSG, mais si vous voulez que je reste pour la Ligue des Champions, il faut me doubler mon salaire et il faut faire un prêt payant avec Dortmund’. Ça me dégoûte, je trouve ça nul en fait. J’aime bien Meunier, il est sympathique. Mais quand tu démarres une aventure avec ton club, tu ne te fais pas augmenter pour les deux mois restants… Vas au bout de ta mission ! Paris a eu la volonté d’avoir une gestion commune pour les joueurs en fin de contrat. Cavani ? Il a laissé croire qu’il allait terminer l’aventure avec Paris. Mais l’interview de Leonardo dans le JDD, où il a parlé de fin de cycle, ça a touché son orgueil. Il faut arrêter avec les histoires de blessures… Cavani aussi aurait dû finir la saison avec le PSG » a indiqué le journaliste, véritablement déçu par l’attitude des deux anciens joueurs du Paris Saint-Germain…