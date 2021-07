PSG : Réunion d'urgence avec Kylian Mbappé

Dans : PSG.

Attendu jeudi pour son retour à l’entraînement, Kylian Mbappé va rapidement rencontrer les dirigeants du Paris Saint-Germain. Au programme de cette réunion, l’avenir de l’attaquant qui refuse de prolonger à un an de la fin de son contrat.

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain a dévoilé son maillot extérieur pour la saison prochaine. Et pour promouvoir cette nouvelle tunique, toutes les stars du club de la capitale sont mises en avant. Y compris Kylian Mbappé. Cela n’a évidemment pas échappé à la presse espagnole, toujours aussi attentive à ce genre de détails plus ou moins révélateurs, et surprise de ce choix compte tenu de la situation incertaine de l’attaquant. Ce contexte place le Paris Saint-Germain dans une position inconfortable.

Mbappé n’aurait pas changé d’avis

C’est pourquoi le Français serait attendu de pied ferme avant son retour de vacances qui aura lieu jeudi comme Mauricio Pochettino l'a confirmé en marge du match PSG-Augsbourg En effet, le quotidien As évoque une réunion déjà prévue entre Kylian Mbappé et ses supérieurs. Le directeur sportif Leonardo en profitera sûrement pour savoir si son joueur reste opposé à l’idée de prolonger dans les conditions actuelles. Difficile de dire si le problème vient du salaire proposé ou des fameuses garanties sportives. En tout cas, la source rappelle que l’international tricolore a refusé trois propositions de ses dirigeants. Pas de quoi les décourager puisque les discussions seront vite relancées.

Le problème pour le Paris Saint-Germain, du moins selon le média madrilène, c’est que Kylian Mbappé n’a pas changé d’avis. Le meilleur buteur de Ligue 1 aurait l’intention de continuer à pousser pour un départ au Real Madrid cet été. L’ancien Monégasque serait prêt à honorer sa dernière année de contrat si la direction continue de le bloquer. Mais quoi qu’il arrive, une prolongation ne serait pas envisagée. La réunion à venir s’annonce donc tendue pour le clan Kylian Mbappé, qui devra résister à une sacrée pression tout au long de la saison.