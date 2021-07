PSG : Mbappé va vivre une saison en enfer

Dans : PSG.

A un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé va être mis sous une énorme pression cette saison, par le PSG et ses supporters.

De retour de vacances en fin de semaine, Kylian Mbappé va pouvoir retrouver des terrains qu’il n’a pas quitté bien longtemps. Le début de la saison 2021-2022 marquera sa dernière année de contrat avec le PSG. Une situation que personne n’ignore, et qui a tendance à tendre tout le monde au sein du club de la capitale. L’idée de le voir partir libre dans un an fait couler des grosses gouttes de sueur sur le front de Nasser Al-Khelaïfi, qui a juré devant les médias que ce ne serait pas le cas. En attendant, la réalité du football d’aujourd’hui, c’est que les joueurs vont au bout de leur contrat pour mieux négocier leur prime et leur futur salaire. Et ce n’est pas réservé qu’aux seconds couteaux, puisque Lionel Messi, Sergio Ramos, Memphis Depay ou Sergio Aguero viennent de faire pareil, et Cristiano Ronaldo est également bien parti pour se retrouver dans cette situation dans un an.

Alors, Kylian Mbappé se prépare à faire une dernière saison avant de partir rejoindre le Real Madrid, qui le courtise depuis quatre ans ? Cela ne se fera pas sans conséquence si ce scénario se dessine. En effet, si l’ancien monégasque a souvent balayé avec insouciance les questions sur son avenir, expliquant qu’il était juste là pour se concentrer sur le sportif, cela ne passera plus désormais. Un agent de joueurs, qui a ses entrées en équipe de France, s’est ainsi confié à L’Equipe sur la tension qui pourrait grimper auprès des supporters notamment, s’ils devaient sentir que Mbappé se préparait à partir pour zéro euro.

Le Parc prêt à le siffler ?

« Ça va quand même être très compliqué pour lui d'aller au bout. Il peut donner l'impression qu'il n'a pas de pression, mais il va l'avoir réellement, de la part de son club mais surtout de la part du public », a prévenu cet agent, persuadé que les supporters du PSG seront sans pitié avec Mbappé s’ils ont l’impression qu’il pense déjà au Real Madrid alors qu’il est encore sous contrat avec Paris. Neymar peut en attester, les sifflets, banderoles et insultes peuvent faire du bruit et mettre le doigt sur une situation de crise. Surtout avec le retour prévu du public au Parc des Princes dans les semaines à venir.