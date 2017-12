PSG : Retour des règlements de compte Auteuil-Boulogne à Munich ?

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le voyage des supporters parisiens, ce mardi à Munich, sera étroitement surveillé et pourrait marquer un tournant dans le retour progressif des Ultras au PSG.

Outre les incidents redoutés et qui ont déjà débuté avec les hooligans du Bayern Munich, les tensions internes sont inquiétantes. Depuis qu’il a été enclenché il y a quelques mois, le retour des supporters par le biais du Collectif Ultra Paris (CUP) s’effectuait en douceur et avec une certaine réussite. Ces derniers temps, la situation se dégrade dangereusement avec des premières dégradations qui rappellent des heures bien sombres du club de la capitale. Le déplacement en Bavière, où 3800 fans parisiens sont attendus, cristallise les craintes des autorités allemandes comme françaises. Un premier affrontement entre les CUP et un groupe dissident, le Karsud, est déjà redouté, informe L’Equipe.

Mais c’est surtout le retour des tensions entre les deux virages qui a de quoi inquiéter. Des anciens de la Tribune Boulogne sont attendus à Munich, et cela pourrait mal se passer. Les autorités craignent une vengeance après un vol de matériel par quatre membres du CUP. Cela s’est déroulé lors du match face à Bordeaux en novembre dernier, et les quatre malfaiteurs ont été placés en garde à vue jeudi dernier. Voilà qui n’arrange pas la légitimité du CUP, principal groupe reconnu par la direction, et fait surtout grimper la tension entre les supporters à l’approche de ce déplacement très suivi à Munich.