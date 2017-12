PSG : Des supporters agressés par des hooligans du Bayern et de Bordeaux

Dans : PSG, Ligue des Champions, Bordeaux.

Il ne faut plus s’étonner de rien dans le monde des supporters, et le dernier incident en date le prouve. Ce lundi soir, des supporters parisiens du groupe « Karsud » sont arrivés en train à la gare de Munich, à la veille du match de Ligue des Champions du PSG face au Bayern. Ils y ont été accueillis à 23h00 de manière violente par des hooligans allemands, accompagnés par des… Bordelais, venus en renfort. Les supporters des deux camps se soutiennent depuis longtemps, et cette « entente » a débouché sur une attaque qui a eu lieu directement à la gare centrale de la cité bavaroise, racontent plusieurs sites spécialisés sur ces évènements. Aucun blessé sérieux ne serait à déplorer, mais ces incidents donnent le ton d’une journée tendue pour les autorités autour de cette rencontre.