PSG : Rendez-vous annulé entre le clan Neymar et Nasser Al-Khelaifi

Tandis que le flou règne toujours concernant la volonté réelle de Neymar de rejoindre le plus rapidement possible le Real Madrid, les faits et gestes de son père, présent auprès de la Seleçao en Russie, sont observés à la loupe. Car c'est une évidence, Neymar Sr joue un rôle important dans la carrière de la star brésilienne du Paris Saint-Germain. Et ce dimanche, Le Parisien affirme qu'un rendez-vous prévu en Russie entre Nasser Al-Khelaifi et le père de Neymar a été annulé.

« Les médias brésiliens lui prêtent également d’avoir regardé le match face à la Serbie en compagnie de Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, au Spartak Stadium. Nous sommes en mesure de réfuter cette information. Le dirigeant qatarien avait bien prévu un voyage en Russie du 26 au 28 juin, mais il a annulé ses plans au dernier moment. Reste que les deux hommes conservent le contact. Ils pourraient d’ailleurs se croiser prochainement, à Moscou, si le Brésil atteint la finale de cette Coupe du monde », précise le quotidien francilien, qui ne dit pas si ce rendez-vous était lié aux rumeurs qui évoquent toujours un possible deal entre le PSG et le Real Madrid incluant Cristiano Ronaldo et Neymar.