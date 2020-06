PSG : Remplaçant de Leonardo, Mbappé négocie avec Aouchiche

Dans : PSG.

En fin de contrat aspirant, Adil Aouchiche refuse pour le moment de passer professionnel au Paris Saint-Germain. D’où l’intervention de son coéquipier Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux.

Alors que le Paris Saint-Germain peut espérer un rebondissement avec Tanguy Kouassi, finalement prêt à signer son premier bail professionnel dans la capitale, la situation reste compliquée avec Adil Aouchiche. De son côté, le milieu offensif, lui aussi en fin de contrat aspirant, semble persuadé qu’il ne réussira pas à s’imposer au sein de son club formateur. Il faut dire que l’entraîneur Thomas Tuchel ne l’a aligné qu’à trois reprises cette saison toutes compétitions confondues. Sans doute une déception pour le Français qui espérait poursuivre sur sa lancée après le Ballon d’Argent remporté au Mondial U17 en novembre dernier.

Du coup, Aouchiche voit son avenir ailleurs, notamment à l’AS Saint-Etienne dont il a visité les installations la semaine dernière. Ça sent plus que jamais l’échec pour le directeur sportif Leonardo sur ce dossier, ce qui n’a pas échappé à Kylian Mbappé. En effet, l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est glissé dans les commentaires d’une publication de son coéquipier sur Instagram pour tenter de le convaincre à sa manière. « Signe le contrat !!! Je t'en offre d'autres des baskets », a plaisanté le champion du monde. Mais sa proposition n’a pas eu l’effet désiré. « J'te fais plus confiance toi ! Tu me dois déjà trop de trucs », a répondu le milieu de 17 ans, que ni Leonardo ni Mbappé ne parviendront à retenir.