PSG : Remonté, Campos va se déchaîner au mercato

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Mécontent de son recrutement estival, Luis Campos va tenter de se rattraper en janvier. Le conseiller sportif du Paris Saint-Germain a prévu de frapper fort pendant le mercato d’hiver, et pas seulement pour renforcer la charnière centrale.

Au vu des réactions après la fin du mercato estival, on devine que le Paris Saint-Germain sera de nouveau actif cet hiver. L’entraîneur Christophe Galtier ainsi que le conseiller sportif Luis Campos, sans épargner Antero Henrique, ont partagé leur mécontentement à plusieurs reprises. Les deux complices se plaignent notamment de ne pas avoir pu attirer un défenseur central. Et plus généralement, le club de la capitale avait prévu un recrutement plus ambitieux. Autant dire que le Paris Saint-Germain va tenter de se rattraper en janvier prochain. D’ailleurs, les rumeurs qui circulent depuis quelques semaines tendent à confirmer cette tendance.

🔵⚫ Le président de l'Inter n'a aucune intention de lâcher Skriniar : "c'est un joueur incroyable, lui-même sait à quel point je tiens à le voir toujours ici"https://t.co/58CDcPjFnn — RMC Sport (@RMCsport) October 27, 2022

On parle principalement d’une nouvelle offre à venir pour Milan Skriniar. Cet été, la direction francilienne s’est heurtée au refus catégorique de l’Inter Milan pour son défenseur central bientôt en fin de contrat. Le Paris Saint-Germain va donc revenir à la charge en position de forcer, du moins si l’Inter Milan ne parvient pas à prolonger le Slovaque, sachant que des discussions sont en cours. Toujours dans le même secteur, l’actuel leader de Ligue 1 pense également au Français Pierre Kalulu, apprécié pour sa polyvalence et son potentiel.

Les jeunes cibles du PSG

Mais comme Milan Skriniar, l’ancien Lyonnais sous contrat jusqu’en 2025 discute d’une prolongation avec ses dirigeants au Milan AC, lesquels ont dû redémarrer les négociations à zéro suite au changement d’agents du joueur. De quoi ouvrir la porte au Paris Saint-Germain, également intéressé par le Portugais Antonio Silva (18 ans) qui s’est montré à son avantage lors de la double confrontation face aux Parisiens en Ligue des Champions. Le problème, et non des moindres, c’est que Benfica devrait exiger le montant de sa clause libératoire, à savoir 100 millions d’euros.

A noter que le Paris Saint-Germain n’écarte pas la possibilité de renforcer son secteur offensif. Le quotidien As évoquait des contacts avec le milieu offensif de l’Atlético Madrid João Felix, mécontent de sa situation, mais qui ne sera pas bradé après son transfert à 127 millions d’euros en 2019. Enfin, le tout jeune Youssoufa Moukoko (17 ans) plaît aussi aux Parisiens, attentifs à ses derniers mois de contrat au Borussia Dortmund avec qu’il totalise quatre buts et trois passes décisives cette saison en Bundesliga.