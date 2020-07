PSG : Reformer le duo avec Pastore, Cavani est emballé

Dans : PSG.

Libre après la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, Edinson Cavani ne manque pas de sollicitations. Parmi elles, une piste italienne semble retenir son attention.

Rien n’est confirmé pour le moment, mais Edinson Cavani connaît peut-être le nom de sa future équipe. L’attaquant de 33 ans vient de refuser de terminer la saison avec le Paris Saint-Germain, en partie pour éviter le risque de blessure. Le genre de consignes que ses prochains dirigeants pourraient très bien lui donner… Mais en attendant d’en savoir plus sur son avenir, les pistes se multiplient dans les médias. On a notamment cité Manchester United, Newcastle, l’Inter Milan et surtout l’Atlético Madrid, qui semblait tout proche d’un accord avec l’Uruguayen. C’est pourtant du côté de la capitale italienne que l’on annonce le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain.

En effet, le média argentin Olé annonce une possible signature de Cavani à la Roma. Même si les Giallorossi ne devraient pas disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, l’actuel cinquième de Serie A pourrait quand même lui offrir un projet ambitieux ainsi qu’une certaine visibilité en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar. De plus, la Louve, dont l’avant-centre bosnien Edin Dzeko plaît à l’Inter Milan, devrait lui offrir un statut de titulaire. Peut-être aux côtés du meneur de jeu Javier Pastore, son ancien coéquipier au Paris Saint-Germain. Sans doute un argument à utiliser pour les Romains.