PSG-Real : Une mauvaise nouvelle pour Neymar ?

Par Guillaume Conte

Blessé le 28 novembre dernier à Saint-Etienne, Neymar sera absent plus longtemps que prévu.

Le PSG avait tablé sur une indisponibilité de 6 à 8 semaines pour son numéro 10, qui ne sera pas de retour sur les terrains fin janvier. Le Brésilien marche toujours avec des béquilles, et s’il continue le renforcement musculaire pour parfaire sa condition, ses coéquipiers ne devraient pas le voir faire son retour au Camp des Loges avant le 24 janvier. C’est la date espérée par le staff parisien pour revoir Neymar trottiner, selon Le Parisien. Ensuite, viendra donc, si les sensations sont bonnes, une phase de reprise qui, après 8 semaines d’absence, durera entre 2 à 3 semaines.

Un râteau pour le rendez-vous du 15 février ?

Le calcul est vite fait, cela risque d’être très juste pour arriver en forme le 15 février, avec au mieux un match dans les jambes avant ce rendez-vous. La date en question est celle de la réception du Real Madrid en Ligue des Champions, et forcément Neymar a coché cette case dans son calendrier. Le sprint est donc lancé mais le meneur de jeu du PSG ne peut pas aller plus vite que la musique. Actuellement, la priorité est à la guérison de son entorse, et Neymar a déjà appris à ses dépens, notamment en 2018, qu’un retour précipité ne lui permettait pas d’être à 100 %. En tout cas, Mauricio Pochettino va pouvoir continuer à préparer son équipe sans son Brésilien dans les prochaines semaines, et l’entraineur argentin aura certainement un plan en tête avec, et un autre sans Neymar pour affronter le Real Madrid.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

En attendant, Neymar a beaucoup fait parler de lui pendant les fêtes, avec plusieurs jours de célébrations entre Noël et le jour de l’an, mais aussi une participation victorieuse à un tournoi de poker relevé, signe que le Brésilien a bien l’intention de tenir parole, et d’entamer une carrière de joueur de poker une fois sa carrière sportive terminée. Mais pour le moment, ce n’est pas le cas et il sera très vite l’heure de mettre les bouchées doubles à l’entrainement pour aider le PSG à remplir son grand objectif de la saison.